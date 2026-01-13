Famiglia nel bosco primo giorno di lezione per i tre fratellini

Nella tranquilla cornice di un casolare tra le campagne di Vasto, i tre fratellini della famiglia nel bosco iniziano il loro percorso scolastico. Con l’aiuto di una maestra in pensione, i genitori hanno scelto l’istruzione parentale per favorire un apprendimento personalizzato e in armonia con il contesto naturale in cui vivono. È il primo giorno di un nuovo capitolo dedicato alla crescita e alla scoperta.

Primo giorno di lezione per i tre fratellini della famiglia nel bosco. Un maestra in pensione insegnerà loro a leggere e scrivere con il metodo dell'istruzione parentale, adottato dai genitori sin da quando vivevano nel casolare tra le campagne di Vasto (Chieti). Una buona notizia, dopo mesi di incertezze e attese, che rappresenta un importante passo avanti in questa complessa vicenda familiare. Inoltre, dal prossimo 23 gennaio, prenderanno il via gli accertamenti relativi alla perizia psichiatrica disposta dal Tribunale dei Minori de L'Aquila in seguito al rigetto del ricorso presentato dai coniugi Trevallion, ai quali è stata sospesa la responsabilità genitoriale.

