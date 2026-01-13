Famiglia nel bosco perizia decisiva | lo psichiatra invita a ridurre il dolore

Nel contesto del caso di Palmoli, il dottor Tonino Cantelmi, psichiatra e super-perito, sottolinea l'importanza di una perizia accurata e tempestiva. La sua analisi mira a offrire chiarezza, tutelare i minori coinvolti e ridurre il dolore delle famiglie. Un intervento che evidenzia il ruolo fondamentale della valutazione professionale nel delicato equilibrio tra tutela e giustizia.

Chieti - Il super-perito Tonino Cantelmi interviene sul caso di Palmoli: la perizia come strumento di chiarezza, attenzione ai tempi e tutela dei minori. Nel caso della famiglia nel bosco di Palmoli, torna a farsi sentire la voce dello psichiatra Tonino Cantelmi, nominato super-perito dalla difesa dei genitori anglo-australiani. In vista dei test psicologici disposti dal Tribunale dei minorenni dell'Aquila, Cantelmi lancia un appello alla responsabilità istituzionale: "Non prolunghiamo il tempo del dolore". Secondo lo specialista, la perizia rappresenta una opportunità di chiarezza, utile a comprendere a fondo il contesto familiare e le condizioni dei minori, dopo il rigetto del ricorso presentato dai genitori.

