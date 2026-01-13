Lidia Camilla Vallarolo, ex maestra di Vasto, assumerà il ruolo di educatrice per tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti, ora affidati a una casa famiglia. In un’intervista, ha sottolineato di non giudicare e di aver accettato questa responsabilità perché le sta a cuore il benessere dei bambini. La sua scelta riflette un impegno autentico verso un’educazione rispettosa e senza pregiudizi, nel rispetto delle esigenze di ogni bambino.

Sarà Lidia Camilla Vallarolo, ex maestra di Vasto, a seguire i tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti e ora in casa famiglia. La docente in pensione seguirà i minori a partire da oggi, martedì 13 gennaio, nella struttura protetta di Vasto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Famiglia nel bosco, parla la nuova maestra: "Non giudicherò, ho accettato perché ho a cuore i bambini"

