Famiglia nel bosco parla la maestra | Il clima è molto teso spero di poter lavorare in pace Pronta ad aiutare ogni bimbo

Lidia Camilla Vallarolo, maestra in pensione, si prepara a seguire l’educazione di tre bambini della “famiglia nel bosco”. In un contesto caratterizzato da tensioni e incertezze, la sua priorità è offrire un ambiente sereno e supporto a ogni bambino, mantenendo un approccio equilibrato e rispettoso. La sua esperienza e determinazione rappresentano un punto di riferimento in una situazione complessa e delicata.

«Avrei aiutato qualunque bambino: non si tratta di un caso particolare». È netta la posizione di Lidia Camilla Vallarolo, 66 anni, maestra in pensione da poco più di un anno, che seguirà l'istruzione dei tre bambini della cosiddetta " famiglia nel bosco ". In un'intervista al quotidiano Il Centro, spiega le ragioni della sua scelta e confessa che, se avesse immaginato l'ondata di attenzione mediatica che ne sarebbe derivata, forse avrebbe fatto un passo indietro: «Avrei preferito agire nell'anonimato». Chi è la maestra che insegnerà ai bambini della famiglia nel bosco?. Originaria di Torino ma residente a Vasto dall'età di 12 anni, Vallarolo racconta di essersi proposta come volontaria alla scuola Spataro, dove ha insegnato dal 1996.

