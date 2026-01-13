Famiglia nel bosco la prima lezione della maestra Lidia | ‘La figlia più grande non è pronta per la terza’

La famiglia nel bosco accoglie la prima lezione della maestra Lidia, che si presenta con semplicità e rispetto. Entrata nel contesto della casa famiglia di Palmoli, la sua presenza è discreta e naturale, senza clamore né artifici. Questa introduzione vuole offrire uno sguardo autentico e sobrio sul suo approccio educativo, evidenziando l’importanza di un metodo rispettoso e condiviso nel percorso di crescita dei bambini.

La prima lezione oltre il cancello: chi è la maestra Lidia. Ha varcato il cancello della casa famiglia nel bosco di Palmoli con discrezione, senza clamore e senza telecamere. Lidia Camilla Vallarolo, 66 anni, insegnante in pensione da due stagioni, ha iniziato così la sua prima giornata di lezioni con i tre figli della cosiddetta famiglia nel bosco, finita al centro di un acceso dibattito pubblico. Originaria di Torino ma residente a Vasto dall'età di 12 anni, Vallarolo ha insegnato dal 1996 alla scuola Spataro. Oggi, lontana dalle aule tradizionali, si trova a gestire una delle situazioni educative più delicate e discusse degli ultimi mesi.

Famiglia nel bosco, la nuova maestra incontra i bambini: “Sono tranquilli, belle sensazioni. Speriamo nel ricongiungimento” - Vasto, l’insegnante in pensione Lidia Camilla Vallarolo ha assunto formalmente l’incarico con i tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion: “Insegnerò ai fratellini a leggere, a scrivere e ... quotidiano.net

Famiglia nel bosco, la maestra in pensione inizia le lezioni: “Non capisco l’enfasi, è la stessa cosa che fanno mie colleghe altrove” - I bambini della famiglia nel bosco, come già annunciato, saranno presto seguiti, nella casa- tecnicadellascuola.it

Famiglia nel bosco, parla la maestra: «Il clima è molto teso, spero di poter lavorare in pace. Pronta ad aiutare ogni bimbo» x.com

https://veratv.it/articoli/id-70082/vasto---famiglia-nel-bosco-la-scuola-riparte-con-la-nuova-maestra - facebook.com facebook

