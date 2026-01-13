Famiglia nel bosco | Cantelmi Genitori impauriti e impotenti dubbi sui bambini

La famiglia Cantelmi, attualmente al centro di un procedimento giudiziario, si trova in una fase di incertezza e preoccupazione. Con la perizia psicologica prevista per il 23 gennaio, emergono dubbi e tensioni riguardo alla tutela e al benessere dei bambini. La situazione, ancora in evoluzione, richiede attenzione e monitoraggio da parte delle autorità competenti per garantire il miglior interesse dei minori coinvolti.

In attesa della perizia psicologica in programma il 23 gennaio, la situazione della famiglia nel bosc o sembra complicarsi. Si starebbe valutando l’allontanamento della mamma Catherine Birmingham dalla casa famiglia di Vasto che attualmente la ospita con i suoi figli. Un’ipotesi stigmatizzata da Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, convinta che non sia “immaginabile, qualunque sia l’atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma, dopo quello del prelevamento dalla loro casa nel novembre scorso”. Ebbene, c’è da dire che “ in questo momento i genitori sono impauriti, si sentono schiacciati e impotenti”, come racconta a LaPresse Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta specializzato in neurosviluppo, professore dell’Università Gregoriana, nel team dei consulenti dei legali di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco: Cantelmi, “Genitori impauriti e impotenti, dubbi sui bambini” Leggi anche: Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi: "Genitori straziati, i figli sono traumatizzati" Leggi anche: Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi: ‘In questo modo i bambini rischiano un trauma’ Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La famiglia nel bosco e lo psichiatra Cantelmi: «I piccoli si colpevolizzano per la separazione dai genitori». Al via, il 23 gennaio, la perizia del Tribunale; Famiglia nel bosco, psichiatra difesa: piccoli atti autolesionistici dei bambini; Famiglia nel bosco, lo psichiatra: «I figli si sentono responsabili»; Famiglia nel bosco, lo psichiatra Cantelmi: Genitori straziati, i figli sono traumatizzati. Famiglia nel bosco, i genitori si preparano alla perizia. Lo psichiatra: “Uniti e pronti a collaborare” - it lo psichiatra Tonino Cantelmi conferma che i genitori della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, sono "collaborativi ... fanpage.it

