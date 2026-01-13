False fatture e società fittizie maxi-sequestro da 24 milioni per il critico gastronomico Stefano Cocco

La Guardia di Finanza ha sequestrato 24 milioni di euro nell’ambito di un’indagine su false fatture e società fittizie. Tra gli indagati figura Stefano Cocco, noto come 'L'uomo delle stelle' sui social, considerato coinvolto in un sistema di frode fiscale. L’operazione si inserisce in un’azione di contrasto all’evasione, evidenziando l’importanza di controlli accurati nel settore economico.

Roma – Evasione fiscale e false fatturazioni, sequestro di 24 milioni di euro a gruppo criminale guidato da imprenditore romano - Operazioni inesistenti, infedele dichiarazione e indebita compensazione di crediti fittizi. etrurianews.it

Riciclaggio e false fatture nel settore dei rottami: sequestrati beni per oltre un milione di euro - Un complesso meccanismo di frode basato su fatturazioni fittizie e movimentazioni di contante è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Benevento. ilcrivello.it

NanoTV. . #Campania- Fatture false e società cartiere, maxi sequestro da oltre 1,5 milioni tra Napoli, Caserta e Benevento Servizio di #RossellaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.