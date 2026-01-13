Falegname ucciso con una testata al volto la ricostruzione del medico legale
Il medico legale ha ricostruito le cause della morte di Roberto Fusciello, ucciso con una testata al volto. Durante l’autopsia, è emerso che il decesso non è stato immediato, evidenziando una dinamica complessa e dettagliata. Questa analisi fornisce elementi fondamentali per approfondire le circostanze dell’evento e proseguire con le indagini investigative.
“Ho effettuato l’autopsia sul corpo di Roberto Fusciello a seguito del decesso. Non c’è stata una morte immediata. Quando è entrato in ospedale a Sessa Aurunca era in uno stato comatoso di terzo livello, quello più grave. Dalla Tac emerse una estesa emorragia celebrale inoperabile. Quando venne. 🔗 Leggi su Casertanews.it
