Falegname ucciso con una testata al volto la ricostruzione del medico legale

Da casertanews.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il medico legale ha ricostruito le cause della morte di Roberto Fusciello, ucciso con una testata al volto. Durante l’autopsia, è emerso che il decesso non è stato immediato, evidenziando una dinamica complessa e dettagliata. Questa analisi fornisce elementi fondamentali per approfondire le circostanze dell’evento e proseguire con le indagini investigative.

“Ho effettuato l’autopsia sul corpo di Roberto Fusciello a seguito del decesso. Non c’è stata una morte immediata. Quando è entrato in ospedale a Sessa Aurunca era in uno stato comatoso di terzo livello, quello più grave. Dalla Tac emerse una estesa emorragia celebrale inoperabile. Quando venne. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Ucciardone, detenuto pizzicato con la droga dalla polizia penitenziaria: agente colpito con una testata al volto

Leggi anche: Ettore Pausini investito e ucciso. Svolto l’esame del medico legale, ora la salma torna alla famiglia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

falegname ucciso testata voltoFalegname ucciso con una testata al volto, la ricostruzione del medico legale - Alla dichiarazione di morte celebrale, Roberto Fusciello donò gli organi, cuore e reni a tre riceventi: era un donatore ... casertanews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.