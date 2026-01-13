Falegname ucciso con una testata al volto la ricostruzione del medico legale

Il medico legale ha ricostruito le cause della morte di Roberto Fusciello, ucciso con una testata al volto. Durante l’autopsia, è emerso che il decesso non è stato immediato, evidenziando una dinamica complessa e dettagliata. Questa analisi fornisce elementi fondamentali per approfondire le circostanze dell’evento e proseguire con le indagini investigative.

