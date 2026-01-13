Fabrizio Corona su Alfonso Signorini | Mai stati amici E rivela i motivi della rottura

Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista a Rai3 nel programma Lo stato delle cose, in cui ha affrontato la questione della sua relazione con Alfonso Signorini. Corona ha dichiarato di non essere mai stati amici e ha spiegato i motivi della rottura. Le sue parole arrivano in un momento di grande attenzione mediatica e giudiziaria, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della vicenda.

