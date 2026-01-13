Fabrizio Corona come è nato il Caso Signorini | A lui mi lega una conoscenza da 30 anni
La Rai approfondisce il Caso Signorini con un servizio di Massimo Giletti a “Lo Stato delle Cose”, trasmesso il 12 gennaio. Al centro dell’attenzione, Fabrizio Corona e la sua lunga amicizia con Alfonso Signorini, avviata circa trenta anni fa. Un’analisi che rivela i rapporti e le dinamiche tra i protagonisti, offrendo uno sguardo dettagliato su una vicenda che ha suscitato interesse e discussione pubblica.
La Rai accende i riflettori sul Caso Signorini: nella puntata del 12 gennaio, Massimo Giletti, a Lo Stato delle Cose, ha mandato in onda un servizio su Fabrizio Corona e la sua conoscenza lunga 30 anni con Alfonso Signorini. Si sciolgono alcuni nodi, tra cui il momento stesso in cui ha deciso di far nascere questo caso pubblicando le presunte accuse sul canale Falsissimo. Il Caso Signorini in Rai: Fabrizio Corona a Lo Stato delle Cose. Fabrizio Corona ha mosso accuse gravissime nei confronti di Alfonso Signorini, che al momento si è autosospeso da Mediaset e che è stato interrogato per ore dalla Procura rigettando di fatto le presunte accuse su un Sistema Signorini per entrare al Grande Fratello. 🔗 Leggi su Dilei.it
Fabrizio corona contro Alfonso signorini
Il Ministero della Cultura ha concesso quasi 800mila euro di fondi pubblici per la produzione della docuserie su Fabrizio Corona disponibile su Netflix - facebook.com facebook
793.629 euro. Sono i fondi ottenuti con il tax credit da Netflix per il documentario su Fabrizio Corona Io sono notizia. La docuserie sulle vicende del fotografo, in cinque puntate, ha ricevuto quasi 800.000 (per la precisione, 793.629) dal ministero della Cultura x.com
