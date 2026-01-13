Fabrizio Corona come è nato il Caso Signorini | A lui mi lega una conoscenza da 30 anni

La Rai approfondisce il Caso Signorini con un servizio di Massimo Giletti a “Lo Stato delle Cose”, trasmesso il 12 gennaio. Al centro dell’attenzione, Fabrizio Corona e la sua lunga amicizia con Alfonso Signorini, avviata circa trenta anni fa. Un’analisi che rivela i rapporti e le dinamiche tra i protagonisti, offrendo uno sguardo dettagliato su una vicenda che ha suscitato interesse e discussione pubblica.

