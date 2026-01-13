Fable sarà multipiattaforma sin dal lancio? L’annuncio della versione PS5 al day one potrebbe arrivare all’Xbox Developer Direct

Fable potrebbe essere il primo titolo di Microsoft a debuttare su più piattaforme dall’acquisizione di Bethesda e Activision/Blizzard. Sebbene la strategia multipiattaforma sia ormai consolidata, molte IP continuano a uscire in esclusiva temporale su Xbox. L’annuncio della versione PS5 al lancio potrebbe rappresentare un cambio di rotta. Restano comunque dubbi sulla possibilità che Fable sia disponibile sin dal day one anche su altre console, come suggeriscono le recenti voci.

Sulla strategia multipiattaforma di Microsoft non ci sono più dubbi, ma ancora oggi le IP di maggior rilievo sono uscite in esclusiva temporale su Xbox, Fable sarà la prima a rompere quest’ultimo tabù? All’indomani dell’acquisizione di Bethesda, un dubbio si è instillato nella mente degli utenti Xbox: le saghe storiche sarebbero davvero diventate esclusive Xbox? A tal proposito Phil Spencer aveva chiarito che ci sarebbe stata una valutazione caso per caso, una posizione replicata quando è giunta anche l’acquisizione di ActivisionBlizzard. Da quel momento in poi sono cambiate parecchie cose, visto che tutto ciò che è uscito in questi ultimi anni su Xbox è stato successivamente portato su PS5 (in alcuni casi anche su Switch) o è stato già annunciato per la console Sony. 🔗 Leggi su Esports247.it

