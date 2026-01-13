Durante una passeggiata vicino alla sede della Croce Rossa di Toano, Gaetano Paolella, 56enne residente nel paese, ha accusato un malore improvviso. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori e le manovre di rianimazione, l’uomo non si è ripreso ed è deceduto per probabile arresto cardiaco. La notizia ha colpito profondamente la comunità di Toano, dove Paolella era conosciuto e stimato.

Colto da malore durante una passeggiata nei pressi della sede dalla Croce Rossa di Toano, cade a terra e nonostante l’immediato soccorso e i tentativi di rianimazione degli operatori sanitari l’uomo, il 56enne Gaetano Paolella sposato con due figli e residente a Toano, non si è ripreso, il medico di servizio dopo vari tentativi ha solo constatato l’avvenuto decesso per probabile arresto cardiaco. Il grave episodio della morte in strada del 56enne che ha scosso la comunità di Toano, è accaduto ieri pomeriggio poco dopo le ore 16 mentre Gaetano Paolella stava facendo una passeggiata lungo la strada provinciale sp8 del centro di Toano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fa una passeggiata e ha un malore. Toano piange Gaetano Paolella

