Fa il Giro d’Europa in bicicletta E visita il Museo del ciclismo dopo 15mila chilometri in sella

Dopo 15.000 chilometri in bicicletta, attraversando diverse nazioni e condizioni climatiche, un ciclista si ferma a La Spezia per visitare il Museo del Ciclismo. La sua avventura, iniziata circa nove mesi fa, ha rappresentato una sfida continua tra paesaggi, temperature e terreni vari. Questa esperienza testimonia la passione e la determinazione di chi sceglie di esplorare l’Europa su due ruote.

La Spezia, 13 gennaio 2025 – Un giro d’Europa in bicicletta che lo ha portato a sfidare da nove mesi a questa parte caldo, freddo, pioggia e neve, con quasi 100 km percorsi ogni giorno. Protagonista di questo tour Uwe Prokscha, 67 anni, un ciclista di Bayreuth, la città tedesca gemellata con La Spezia dal 1999. Il giro d’Europa è sostenuto dalla fondazione ’Menschen in not’ (Persone in difficoltà) costituita dal quotidiano Nordbayrischer Kurier – corriere bavarese settentrionale –, il giornale di Bayreuth. E proprio in questi giorni il ciclista francone ha voluto rendere omaggio alla nostra città dopo aver percorso 15mila chilometri dalla Germania a Capo Nord fino alla penisola iberica e alla Francia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fa il Giro d’Europa in bicicletta. E visita il Museo del ciclismo dopo 15mila chilometri in sella Leggi anche: Visitatori provenienti da 70 Paesi: il Museo del ciclismo fa il pienone Leggi anche: Nove giorni in giro per l'Europa, preso dai polacchi: la fuga dell'evaso finisce 800 chilometri dopo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fa il giro degli Stati Uniti in bici. Bronzetti ricevuto dal sindaco - È l’impresa portata a termine a giugno dal ciclista Paolo Bronzetti che nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, insieme ... ilrestodelcarlino.it GIRO D’EUROPA IN 26 DESTINAZIONI Dal Mare del Nord a Gibilterra, lungo la costa atlantica della nostra Europa. Un viaggio straordinario tra 26 location diverse, accomunate da un unico filo conduttore: avventura allo stato puro. Onde potenti, maree, - facebook.com facebook Lo spot della tv russa prende in giro l'Europa: "Il Natale va male E' tutta colpa di Putin!" x.com

