F1 Alpine svincola l’australiano Jack Doohan | confermati Colapinto e Gasly per il 2026
L’Alpine ha annunciato la fine del contratto con Jack Doohan, che non farà parte del team nel 2026. La formazione continuerà con Franco Colapinto e Pierre Gasly come piloti principali, mentre Paul Aron completerà il line-up come terza guida. Questa decisione segna un’ulteriore riorganizzazione del team, con obiettivi di stabilità e crescita nel prossimo futuro.
L’ Alpine ha svincolato l’australiano Jack Doohan, che dunque non sarà legato alla scuderia per il 2026: la coppia titolare, dunque, sarà nuovamente composta dall’argentino Franco Colapinto, che nel 2025 rilevò proprio Doohan dopo 6 GP, e dal francese Pierre Gasly, mentre la terza guida sarà l’estone Paul Aron. Doohan, dopo essere stato sostituito da Colapinto, era rimasto a disposizione dell’Alpine per il resto del 2025 in qualità di pilota di riserva, ruolo che aveva sin dal 2023, ma ora le strade del pilota e della scuderia si sono definitivamente separate. Alpine in una nota stampa, infatti, oggi ha comunicato di aver trovato “ un accordo reciproco con Doohan per non continuare la guida con il team per la stagione 2026 del Mondiale FIA di Formula 1, e consentirgli di perseguire altre opportunità di carriera “. 🔗 Leggi su Oasport.it
