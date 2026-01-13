Exxon Mobil still interested in Venezuela visit despite Trump rebuke

Da internazionale.it

Exxon Mobil manifesta ancora interesse per una visita in Venezuela, nonostante il rifiuto di Trump. La società è pronta a inviare un team di valutazione per esplorare opportunità nel paese. Questa volontà si inserisce in un contesto di attenzione verso il settore energetico venezuelano e le sue potenzialità future.

By Sheila DangHOUSTON, Jan 12 (Reuters) - Exxon Mobil remains interested in visiting Venezuela and is prepared to send an assessment team there, a source familiar with th. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

