Exxon Mobil still interested in Venezuela visit despite Trump rebuke
Exxon Mobil manifesta ancora interesse per una visita in Venezuela, nonostante il rifiuto di Trump. La società è pronta a inviare un team di valutazione per esplorare opportunità nel paese. Questa volontà si inserisce in un contesto di attenzione verso il settore energetico venezuelano e le sue potenzialità future.
By Sheila DangHOUSTON, Jan 12 (Reuters) - Exxon Mobil remains interested in visiting Venezuela and is prepared to send an assessment team there, a source familiar with th. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Il grande gioco del petrolio: Chevron e Exxon rilanciano la produzione, Lukoil vende gli asset esteri
Leggi anche: Trump attaccherà il Venezuela?
Exxon Mobil still interested in Venezuela visit despite Trump rebuke.
Special Report: White House unveils new dietary guidelines as Rubio lays out Venezuela plan
Trump non gradisce lo scetticismo di #ExxonMobil sul Venezuela e dice che potrebbe impedirle di investire nel paese. Intanto, le riserve petrolifere di Caracas fanno gola ad altre società energetiche: #Chevron, #Shell, #Repsol e anche l'italiana #Eni x.com
Grana carte di credito per le banche, lo scontro tra Trump ed Exxon Mobil, Walmart sbarca sul Nasdaq, Alphabet diventa shop assistant e il riscatto di Boeing: ecco cinque titoli da monitorare - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.