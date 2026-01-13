Exclusive-US files for warrants to seize dozens more Venezuela-linked oil tankers sources say

Secondo fonti vicine, il governo statunitense ha presentato istanze presso il tribunale per il sequestro di numerosi petroliere associati al commercio di petrolio venezuelano. Questa azione mira a rafforzare le misure di controllo e sanzioni contro le attività economiche legate al Venezuela. I dettagli delle richieste e il numero esatto delle navi interessate sono ancora in fase di definizione.

By Jonathan SaulLONDON, Jan 13 (Reuters) - The U.S. government has filed for court warrants to seize dozens more tankers linked to the Venezuelan oil trade, four sources . Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

