Ex scuole all’asta | il piano del Comune per valorizzare il patrimonio

Il Comune di Terranuova Bracciolini avvia un progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare, con l'obiettivo di recuperare e riqualificare ex scuole non più utilizzate. Questa iniziativa mira a trasformare beni lasciati vuoti in opportunità di sviluppo economico e sociale, contribuendo alla crescita del territorio e alla tutela del patrimonio storico locale.

Il Comune di Terranuova Bracciolini accelera sul piano di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare per il restauro e il rilancio di beni che, non essendo più funzionali alle attività istituzionali, possono diventare volano di crescita per il territorio. La nuova tranche di vendite si inserisce in una strategia che ha già dato frutti in passato, come la cessione dei Padiglioni Bigi-Forlanini, acquisiti e riqualificati dal Centro di Riabilitazione Toscana per potenziare i propri servizi sanitari, e l'avvio dei lavori all'ex ristorante nel Parco Pubblico Attrezzato Tiziano Terzani, affidato con un contratto di locazione di riqualificazione che restituirà alla comunità un presidio importante nell'area verde.

