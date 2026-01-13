Ex lavoratori Sir | cinquanta assunzioni per la messa in sicurezza di Cerano
A Brindisi, si registra un progresso nella vertenza occupazionale legata all’indotto della centrale Enel “Federico II” di Cerano, con l’annuncio di cinquanta assunzioni. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza e la stabilità occupazionale nella zona, segnando un passo importante per i lavoratori ex Sir e per il territorio. Restano attentamente monitorate le evoluzioni di questa fase, che potrebbe rappresentare un segnale positivo per l’intera comunità locale.
BRINDISI – Si registta un passo avanti nella vertenza occupazionale che riguarda l'indotto della centrale Enel "Federico II" di Cerano. Nella giornata di oggi (13 gennaio), presso la sede di Confindustria Brindisi, è stato siglato un verbale di incontro che garantisce un primo sbocco lavorativo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
