Ex Ilva Acciaierie d’Italia fa causa ad ArcelorMittal

Il fallimento di Acciaierie d’Italia, avvenuto con l’avvio della procedura di amministrazione straordinaria il 29 febbraio 2024, rappresenta un episodio complesso. La causa non sarebbe attribuibile a errori gestionali isolati né a un rapido deterioramento del settore industriale, ma si inserisce in un quadro più articolato che coinvolge questioni legali e strategiche tra le parti interessate.

Il dissesto di Acciaierie d Italia Spa, culminato con l accesso alla procedura di amministrazione straordinaria il 29 febbraio 2024, non sarebbe il risultato di errori gestionali isolati né di un improvviso peggioramento del contesto industriale. A sostenerlo sono i commissari straordinari Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiori e Davide Tabarelli, che hanno intentato una causa civile da 7 miliardi di euro contro ArcelorMittal, ex gestore del gruppo siderurgico ex Ilva. Forensic due diligence e presunta strategia unitaria. Secondo quanto emerge dall atto di citazione, basato su una articolata attività di forensic due diligence, il dissesto sarebbe invece riconducibile a una strategia unitaria, consapevole e protratta nel tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Ex Ilva, Urso: “Chiederemo risarcimento ad ArcelorMittal”

Leggi anche: Ex Ilva, i commissari chiedono danni per 7 miliardi ad ArcelorMittal

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Operaio morto Acciaierie d’Italia | Verifiche in corso per fare luce.

Ex Ilva, 7 miliardi di richiesta danni ad Arcelor. Il governo pronto a valutare l'offerta di Flacks - È partita la causa miliardaria di Acciaierie d’Italia verso la multinazionale ArcelorMittal per la gestione dell’ex Ilva e in particolare dello stabilimento di Taranto. affaritaliani.it