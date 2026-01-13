Ex Girasole al Gebbione senzatetto accendono fuoco in struttura abbandonata

L’area dell’ex Girasole al Gebbione è nota per la presenza di persone senza dimora. Recentemente, si sono verificati episodi di incendio all’interno di una struttura abbandonata, con intervento delle forze dell’ordine. La situazione evidenzia le criticità legate alla gestione di aree dismesse e alla sicurezza dei residenti e degli individui che vi sostano. È importante monitorare e affrontare queste problematiche per garantire un ambiente più sicuro.

"Ex Girasole Gebbione è frequentato da barboni? Sicuramente, ed hanno accesso del fuoco. C'è la polizia e al piano si vedono fiamme". La segnalazione apparsa sui social ha acceso i riflettori su quanto accaduto nella serata di ieri all'interno dell'ex Girasole, nel quartiere Gebbione, dove alcune.

