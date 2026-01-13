Europei di Figura tutto pronto a Sheffield | l’Italia in gara con 14 atleti

I Campionati Europei di pattinaggio di figura si svolgeranno a Sheffield, dal 14 al 18 gennaio 2026, presso la Utilita Arena. L’Italia parteciperà con 14 atleti, pronti a competere in questa importante manifestazione continentale. L’evento rappresenta un’occasione per i talenti italiani di confrontarsi con i migliori pattinatori europei in un contesto di alto livello tecnico e sportivo.

Fra mercoledì 14 e domenica 18 gennaio, la Utilita Arena di Sheffield (Gran Bretagna) sarà teatro dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura. L’appuntamento vedrà la partecipazione di una folta rappresentativa italiana, con almeno due presenze in ognuno dei quattro ambiti in cui verranno conferite le medaglie. Per la competizione maschile sono stati selezionati Daniel Grassl (Fiamme Oro), Nikolaj Memola (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre). In ambito femminile gareggeranno Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Sarina Joos (Ice Club Torino) e Anna Pezzetta (Fiamme Oro). Nelle coppie di artistico spazio a Rebecca GhilardiFilippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e Irma CaldaraRiccardo Maglio (C. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Saranno gli Europei di Sheffield a stabilire chi, tra Matteo Rizzo e Nikolaj Memola, sarà il secondo italiano ai Giochi

