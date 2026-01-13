Esseri umani oggi | relazioni pensiero critico e complessità | incontro con Vittorio Gallese e Ugo Morelli

Da bolognatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 gennaio alle 18, presso l’Opificio Golinelli, si terrà il secondo incontro del ciclo gratuito dedicato a “Esseri umani oggi: relazioni, pensiero critico e complessità”. Con la partecipazione di Vittorio Gallese e Ugo Morelli, l’evento offrirà spunti di riflessione sui temi fondamentali dell’esperienza umana contemporanea, affrontando questioni legate alle dinamiche sociali e alla complessità del pensiero.

Martedì 20 gennaio, alle ore 18, è in programma all’Opificio Golinelli il secondo appuntamento del ciclo di incontri gratuito.  "Esseri umani oggi: relazioni, pensiero critico e complessità, ideato da Fondazione Golinelli per esplorare la complessità dell’esperienza umana nell’era. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Umani di Vittorio Gallese: l’esperienza estetica tra neuroscienze e avanguardie

Leggi anche: “Caos. O della disobbedienza delle voci”: complessità del pensiero di Pirandello al Vittorio Emanuele

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Papa Leone incontra i giovani di Roma: Una vita di link senza relazione ci delude, siamo fatti per la verità e il bene; Sessualità e intelligenza artificiale: rivoluzione o rischio?; Corpo, mente e connessioni, le tendenze wellness del 2026; Schiavi. E mercanti di schiavi (a margine del raid Usa in Venezuela).

esseri umani oggi relazioni'Scollegati' per riscoprire le relazioni umane, lo show a teatro per il Salesi - Affrontare le sfide quotidiane, riscoprendo il valore della relazione umana, oggi spesso compromessa dall'uso eccessivo dei social e delle tecnologie digitali. ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.