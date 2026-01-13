Esseri umani oggi | relazioni pensiero critico e complessità | incontro con Vittorio Gallese e Ugo Morelli

Il 20 gennaio alle 18, presso l’Opificio Golinelli, si terrà il secondo incontro del ciclo gratuito dedicato a “Esseri umani oggi: relazioni, pensiero critico e complessità”. Con la partecipazione di Vittorio Gallese e Ugo Morelli, l’evento offrirà spunti di riflessione sui temi fondamentali dell’esperienza umana contemporanea, affrontando questioni legate alle dinamiche sociali e alla complessità del pensiero.

Martedì 20 gennaio, alle ore 18, è in programma all'Opificio Golinelli il secondo appuntamento del ciclo di incontri gratuito. "Esseri umani oggi: relazioni, pensiero critico e complessità, ideato da Fondazione Golinelli per esplorare la complessità dell'esperienza umana nell'era.

