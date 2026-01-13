Esposizione di documenti dell' architetto Giuseppe Castellucci
L'archivio dell'Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi ha ampliato la propria collezione con una nuova donazione della Dott.ssa, contribuendo alla conservazione e allo studio dei documenti dell’architetto Giuseppe Castellucci. Questa acquisizione offre un’importante opportunità di approfondimento sulla sua attività e sul contesto storico e culturale in cui ha operato. L’esposizione dei materiali sarà accessibile a studiosi e appassionati interessati alla sua figura e al patrimonio artistico della zona.
L’archivio dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi, dal 13 dicembre 2025, si è arricchito grazie ad una nuova donazione della socia Dott.ssa Maria Camilla Pagnini: un faldone di documenti che sono stati strumento di lavoro per l’architetto Giuseppe Castellucci.Nato ad Arezzo nel 1863. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
