Esplosione via dei Gordiani la laserterapia d' avanguardia ricostruisce la pelle degli agenti ustionati

Dopo l’esplosione avvenuta il 4 luglio in via dei Gordiani, la laserterapia d’avanguardia ha contribuito alla ricostruzione della pelle di due agenti della polizia di Stato coinvolti nell’incidente. Questa tecnologia si dimostra efficace nel trattamento delle ferite da ustione, offrendo nuove possibilità di recupero e miglioramento delle condizioni della pelle colpita.

La terribile esplosione del 4 luglio in via dei Gordiani, oltre a essere costata la vita a Claudio Ercoli, dipendente dell’area di servizio, ha lasciato segni evidenti sul corpo di due agenti della polizia di Stato, intervenuti sul posto.Si tratta dell’agente scelto Francesco D’Onofrio e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nisticò (Umberto I): “Con il laser restituiamo funzionalità agli agenti ustionati in via Gordiani” - È soprattutto grazie agli speciali laser impiegati nella riabilitazione dermatologica che i due poliziotti rimasti feriti nello scoppio della cisterna in via Gordiani dell'estate scorsa stanno recuper ... dire.it