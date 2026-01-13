Esclusiva TG3 Crans-Montana ecco le immagini dell’uscita di sicurezza bloccata | che impressione!
Esclusiva TG3: immagini dell’uscita di sicurezza bloccata a Crans-Montana, un dettaglio che solleva nuovi interrogativi sulla dinamica della tragedia. L’attenzione si concentra su aspetti tecnici che potrebbero influenzare le responsabilità dell’incidente, contribuendo a chiarire l’accaduto e a comprendere meglio le cause di questa drammatica vicenda.
Il mistero intorno alla dinamica della strage di Crans-Montana si infittisce, spostando l’attenzione su dettagli tecnici che potrebbero riscrivere le responsabilità del disastro. Nuove immagini inedite, catturate dalle telecamere di sicurezza interne del Le Constellation proprio la notte del rogo, sono state trasmesse dal Tg3, gettando un’ombra inquietante sulla gestione delle vie di fuga all’interno della struttura. In un frame specifico si distingue chiaramente un corridoio laterale dove è situata una piccola porta, la stessa che i proprietari dell’attività indicano ufficialmente come l’ “uscita di sicurezza”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Strage a Crans-Montana, “Si calpestavano a vicenda”: una foto conferma che l’uscita di sicurezza era bloccata
