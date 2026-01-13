In via Grandi si registra un problema di sosta selvaggia a causa della carenza di segnaletica e di un’auto abbandonata da oltre due anni, secondo i residenti. La capogruppo della Lega, Marina Romanò, evidenzia una situazione di incuria e mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione, che contribuisce a creare disagio e insicurezza nella zona.

Parcheggio senza regole per mancanza di segnaletica e un’ auto abbandonata sulla strada "da oltre due anni", secondo i residenti: la capogruppo della Lega, Marina Romanò, denuncia il "lassismo e la mancata attenzione di questa amministrazione". Lo dice dopo avere presentato un’interpellanza il 27 aprile 2025, a tema la via Achille Grandi, quartiere Liate, non troppo distante dal giardino Arese Borromeo. L’interpellanza è stata discussa in consiglio il 15 luglio dello scorso anno ed evidenziava la mancanza di segnaletica e la presenza di auto in sosta che occupavano buona parte della stretta carreggiata, creando potenziali problemi all’eventuale passaggio di mezzi di emergenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza sosta selvaggia in via Grandi

