Elisabetta Canalis il bikini animalier in California con tocco western

Elisabetta Canalis ha recentemente condiviso su Instagram alcune foto dal deserto della Coachella Valley, dove si trova per celebrare l’inizio del 2026 con amici. La cantante e influencer italiana ha scelto un look semplice e naturale, evidenziando uno stile che combina il bikini animalier con un tocco western. Un’immagine autentica e sobria che riflette il suo modo di vivere il nuovo anno con spontaneità e stile.

Come si comincia bene l’anno nuovo? Lo sa di certo Elisabetta Canalis che, dopo il Capodanno d’amore a Los Angeles con Alvise Rigo, è tornata a far parlare di sé su Instagram grazie ad una serie di inedite foto scattate direttamente dal deserto della Coachella Valley, dove si trova per celebrare l’inizio del 2026, in compagnia alcuni cari amici. E non c’è più dubbio: è lei la regina dei bikini. Elisabetta Canalis, gli scatti in bikini nel deserto lasciano a bocca aperta. Con una naturalezza disarmante Elisabetta Canalis riesce a far entrare i propri followers nelle sue giornate: è forse questo il suo più grande punto di forza, e ciò che sta facendo adesso che si trova in California con amici. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Canalis, il bikini animalier in California con tocco western Leggi anche: Elisabetta Gregoraci aspetta l’anno nuovo in bikini: la vacanza con Flavio Briatore e il figlio Leggi anche: Elisabetta Canalis, il look total black con blazer scenografico Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Elisabetta Canalis, il bikini animalier in California con tocco western - Elisabetta Canalis sta celebrando i primi giorni del nuovo anno nel deserto della California: il look? dilei.it

Elisabetta Canalis, prime foto in bikini dell’estate: fisico scolpito a 46 anni - Con l’estate ormai alle porte, i primi raggi caldi sembrano aver scelto una musa d’eccezione: Elisabetta Canalis. dilei.it

Fisico scolpito e sensualità alle stelle: Elisabetta Canalis in bikini anticipa l’estate - Elisabetta Canalis vive ormai da anni a Los Angeles, dove cresce la figlia Skyler Eva, nata dal matrimonio con l’ex marito Brian Perri. iodonna.it

Elisabetta Canalis - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.