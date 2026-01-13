Elezioni provinciali a Caserta prime manovre nel centrosinistra | ci sarà anche ‘A Testa Alta’
Alle elezioni provinciali di Caserta, il centrosinistra inizia a delineare le proprie strategie. Tra le formazioni coinvolte, emerge anche ‘A Testa Alta’, che si prepara a partecipare alle consultazioni. Questa dinamica segnala un nuovo passo nel panorama politico locale, con attenzione alle future alleanze e alle scelte che caratterizzeranno la campagna elettorale. Un momento importante per il centro-sinistra nella provincia di Caserta, che si avvia a confrontarsi con le sfide elettorali.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il segnale è chiaro. E non è affatto casuale. Dopo le Regionali e dopo la discesa in campo alle provinciali di Salerno, ‘ A Testa Alta’ si prepara a essere della partita anche a Caserta. La lista di area deluchiana torna a occupare spazio. Con metodo. E con continuità. Un passaggio tutt’altro che simbolico, che conferma la volontà di presidiare anche l’a ppuntamento del 1° marzo con le Elezioni provinciali nella Terra di Lavoro. Nessuna comparsata. Qui si gioca sul serio. ‘A Testa Alta’ è un marchio già rodato, riconducibile all’area politica del presidente della Regione Vincenzo De Luca e guidata, sul piano istituzionale, dal presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
