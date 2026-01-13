Elezioni, Pizzi non si sbilancia sulla candidatura.

Riccardo Pizzi, vicesindaco con delega allo sport e alla cultura, non ha ancora deciso se candidarsi alle prossime elezioni comunali del 2026. In merito alla sua possibile candidatura, ha dichiarato di concentrarsi attualmente sul presente, senza sbilanciarsi su eventuali decisioni future. La sua posizione rimane incerta, mentre si avvicinano le consultazioni amministrative.

Potrebbe ripensarci Riccardo Pizzi, vicesindaco con delega allo sport e alla cultura che, sulla sua possibile candidatura in vista delle comunali 2026 ha ribadito: "Ora penso al presente". Un No? O un forse, quello che è certo è che Fratelli d’Italia è pronto a sostenerlo e per lui, dopo gli attacchi del Pd è sceso in campo Nicola Malerba, coordinatore circoli Fratelli d’Italia Provincia di Ancona. "Gli uomini della sinistra e non solo, gioiscono e sparano a zero sul vice sindaco Riccardo Pizzi. I metodi sono sempre gli stessi, demonizzare l’avversario non rendendogli il rispetto dovuto anche davanti alla decisione sofferta, ma personale di ritirarsi dall’attività pubblica" le parole di Malerba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

