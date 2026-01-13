Editoria scolastica | meno 7% di studenti in dieci anni ma la spesa per i libri di testo s’impenna del 13% Il comunicato del Codacons

Da orizzontescuola.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dieci anni, si osserva una diminuzione del 7% nel numero di studenti, mentre la spesa per i libri di testo è aumentata del 13%. Il Codacons evidenzia questa discrepanza, sottolineando come i costi dell’editoria scolastica siano cresciuti in un contesto di riduzione degli utenti. Questa dinamica solleva interrogativi sulla sostenibilità e sulla trasparenza del settore.

Il Codacons segnala un aumento del 13% della spesa per i libri scolastici nell'ultimo decennio, nonostante il calo del 7% degli studenti. L'indagine Antitrust evidenzia come l'elevato ricambio delle edizioni (fino al 40% nelle superiori) impedisca il riutilizzo dei testi e mantenga alti i costi per le famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Libri scolastici, l’Autorità Garante segnala al Ministero la concentrazione dell’editoria scolastica: quattro gruppi controllano oltre l’80% del mercato da 800 milioni di euro annui. INDAGINE

Leggi anche: Fondi alle scuole che acquistano libri di testo da dare in prestito agli studenti, l’idea del MEF: “Così riduciamo i costi per le famiglie”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Libri scolastici, Codacons: +13% in 10 anni nonostante -7% di studenti.

Scuola, caro-libri su dell’1,7%. Il governo aumenta le risorse per le famiglie meno abbienti - Il caro libri continua a premere sulle famiglie, sarà così anche a settembre per il rientro tra i banchi di scuola. ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.