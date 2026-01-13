Editoria scolastica | meno 7% di studenti in dieci anni ma la spesa per i libri di testo s’impenna del 13% Il comunicato del Codacons

Negli ultimi dieci anni, si osserva una diminuzione del 7% nel numero di studenti, mentre la spesa per i libri di testo è aumentata del 13%. Il Codacons evidenzia questa discrepanza, sottolineando come i costi dell’editoria scolastica siano cresciuti in un contesto di riduzione degli utenti. Questa dinamica solleva interrogativi sulla sostenibilità e sulla trasparenza del settore.

