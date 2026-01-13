Editoria scolastica | meno 7% di studenti in dieci anni ma la spesa per i libri di testo s’impenna del 13% Il comunicato del Codacons
Negli ultimi dieci anni, si osserva una diminuzione del 7% nel numero di studenti, mentre la spesa per i libri di testo è aumentata del 13%. Il Codacons evidenzia questa discrepanza, sottolineando come i costi dell’editoria scolastica siano cresciuti in un contesto di riduzione degli utenti. Questa dinamica solleva interrogativi sulla sostenibilità e sulla trasparenza del settore.
Il Codacons segnala un aumento del 13% della spesa per i libri scolastici nell'ultimo decennio, nonostante il calo del 7% degli studenti. L'indagine Antitrust evidenzia come l'elevato ricambio delle edizioni (fino al 40% nelle superiori) impedisca il riutilizzo dei testi e mantenga alti i costi per le famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Libri scolastici, l’Autorità Garante segnala al Ministero la concentrazione dell’editoria scolastica: quattro gruppi controllano oltre l’80% del mercato da 800 milioni di euro annui. INDAGINE
