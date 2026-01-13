Edilizia l' appello di Ance Umbria | Mancano geometri riattivare a Spoleto il corso di studi
Ance Umbria ha lanciato un appello per la riattivazione del corso di studi CAT presso l’istituto “Spagna-Campani” di Spoleto, al fine di rispondere alla carenza di geometri nel settore edilizio. Il presidente Albano Morelli sottolinea l’importanza di ripristinare questo percorso formativo, abbandonato nel 2017, per sostenere la crescita professionale e le esigenze del mercato locale.
Edilizia, a Spoleto mancano geometri. L'appello viene dal presidente di Ance Umbria Albano Morelli che, data la situazione, torna a chiedere il ripristino presso l'istituto professionale “Spagna-Campani” del corso di studi CAT (costruzioni, ambiente e territorio, ex geometri), assente dal 2017. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
