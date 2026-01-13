Edifici pubblici con luci a Led risparmi del 60%

Il Centro culturale Giuseppe Verdi a Segrate ha recentemente completato il progetto di sostituzione delle lampadine con 560 luci a LED, riducendo i consumi energetici del 60%. Questo intervento, parte di un più ampio programma di efficientamento degli edifici pubblici, ha permesso di migliorare l’illuminazione e di conseguire significativi risparmi, grazie anche ai fondi ministeriali disponibili negli ultimi due anni.

Minori consumi e maggiori risparmi. Con l’installazione, nelle stanze e nei corridoi del Centro culturale Giuseppe Verdi (nella foto), di 560 led in sostituzione di altrettante lampadine più datate e meno performanti, a Segrate può dirsi completato il progetto di " relamping " che negli ultimi due anni ha portato, anche grazie a fondi ministeriali, all’ammodernamento degli impianti d’illuminazione in numerosi edifici pubblici. Il Municipio, il comando di Polizia locale, la scuola media Giacomo Leopardi, la materna Bruno Munari, il Centro civico di Redecesio e, appunto, il Centro Verdi con la biblioteca: sono questi gli immobili interessati dal programma di efficientamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Edifici pubblici con luci a Led risparmi del 60% Leggi anche: Luci di Natale automatiche con prese e led Smart Leggi anche: Verona illuminata con 150 chilometri di luci Led per il Natale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Edifici pubblici con luci a Led risparmi del 60%; Smart parking, nuova illuminazione interna degli edifici e impianti fotovoltaici: Domodossola diventa smart; Più luce e meno consumi con il relamping della biblioteca; Solar City: scopri la città che vive di energia solare. Edifici pubblici con luci a Led risparmi del 60% - Con l’installazione, nelle stanze e nei corridoi del Centro culturale Giuseppe Verdi (nella ... msn.com

Individuati edifici, percorsi e criticità: il P.E.B.A. definisce interventi e priorità per migliorare la fruibilità degli spazi pubblici comunali - facebook.com facebook

#Catania avvia il #PianoCittàImmobiliPubblici: Agenzia, @ComunediCatania e @unict_it trasformano edifici pubblici in nuove opportunità per giustizia, cultura e comunità. Un progetto per una città più sostenibile. Leggi di più: agenziademanio.it/it/sala-st x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.