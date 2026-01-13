Economia come investire | un anno di successi della Borsa Italiana ma l’oro batte tutti

Nel contesto economico attuale, la Borsa Italiana ha registrato un anno positivo, offrendo opportunità di investimento in vari settori. Tuttavia, nel 2025, l’oro si è distinto come l’investimento più performante, superando altre forme di investimento. Questa panoramica analizza le tendenze di mercato e fornisce indicazioni pratiche per chi desidera orientarsi tra le diverse opzioni di investimento, considerando i risultati conseguiti nel corso dell’anno.

Oro, tecnologia, Cina, dollaro, Btp e Bitcoin. Sei asset molto diversi tra loro, ma accomunati dall'essere stati protagonisti – nel bene e nel male – degli ultimi dodici mesi di mercato.

Diecimila euro investiti un anno fa oggi sarebbero più di 15 mila con l’oro e 13 mila con Piazza Affari: i conti dei super investimenti - Dopo un 2025 sostanzialmente positivo, gli esperti prevedono anche per il 2026 un altro anno di crescita dei mercati, soprattutto in Usa e in Europa (al netto delle instabilità geopolitiche). msn.com