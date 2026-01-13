Ecco uno strumento concreto per la gestione sanitaria della violenza

Presentiamo Carta Padova 2026, un innovativo strumento pensato per migliorare la gestione sanitaria della violenza. Ideato dall’Azienda e dall’Università di Padova, rappresenta un approccio concreto e strutturato, primo nel suo genere in Italia. Questa iniziativa mira a offrire un supporto efficace e coordinato per affrontare e prevenire le conseguenze della violenza, contribuendo a un sistema più sicuro e attento alle necessità delle persone coinvolte.

Nasce Carta Padova 2026: uno strumento concreto per la gestione sanitaria della violenza che Azienda e Università hanno pensato e scritto per prime in Italia. Il comune denominatore degli atti di violenza subita è un danno fisico e psichico. Le vittime di violenza si rivolgono alle strutture.

Violenza contro le donne, nasce la prima carta di Padova: è tra le prime in Italia - Qualsiasi forma di violenza ha un impatto devastante, sia fisico che psichico, su chi la subisce, con effetti a medio e lungo termine. ilgazzettino.it

Nasce Carta Padova 2026: uno strumento concreto per la gestione sanitaria della violenza che Azienda e Università hanno pensato e scritto per prime in Italia. Il comune denominatore degli atti di violenza subita è un danno fisico e psichico.

