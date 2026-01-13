Ecco i fondi per adeguare cinque scuole superiori lecchesi alle norme antincendio

Sono stati assegnati fondi per aggiornare cinque scuole superiori a Lecco secondo le normative antincendio vigenti. I finanziamenti, ottenuti tramite il bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito, supportano i progetti presentati dalla Provincia di Lecco. Questo intervento mira a garantire ambienti scolastici più sicuri e conformi alle norme di sicurezza antincendio, contribuendo al miglioramento delle strutture educative della zona.

Arrivano i fondi per adeguare cinque scuole lecchesi alle più recenti norme antincendio. Sono stati finanziati i progetti candidati dalla Provincia di Lecco al bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito per la concessione di contributi a favore degli enti locali per l'adeguamento alla. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

