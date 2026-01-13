L’Ardor Lazzate torna alla vittoria dopo 112 giorni, superando in rimonta l’Alta Brianza, che si era portata avanti con un gol di Liserani. Un risultato che segna una svolta importante per la squadra, dimostrando determinazione e capacità di reagire in una partita difficile. Questa vittoria rappresenta un passo significativo nel percorso della squadra, offrendo nuove speranze e motivazioni per il proseguo del campionato.

Batte un segnale di vita l’Ardor Lazzate che dopo 112 giorni torna alla vittoria, in rimonta, dopo essere subito andata sotto nel punteggio contro l’Alta Brianza (gol di Liserani). Radojicic dal dischetto e poi nell’area piccola capovolge la situazione, in mezzo un altro gol sbagliato dall’attaccante e soprattutto il rosso all’attaccante comasco Lorenzo Citterio per doppia ammonizione che spiana la strada ai gialloblù che nelle praterie dei minuti finali fanno tris con la cavalcata vincente di Cazzaniga. Parte male la Lentatese che cade in casa (1-2) con la Vergiatese. Plaude alla prova dei suoi ragazzi mister Raspelli (0-0 della Vis Nova contro la Solbiatese nell’anticipo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Lazzate sfata il tabù: vittoria dopo 112 giorni

