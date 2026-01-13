Eccellenza e autenticità Pitti sceglie la qualità

Pitti si distingue per l’attenzione alla qualità e all’autenticità, valori fondamentali nel mondo della moda. Antonio Mancinelli, manager di rilievo, sottolinea come in un settore spesso sovraffollato di rumori, sia il silenzio della selezione a fare la differenza. La cura nella scelta e l’eccellenza sono alla base di un percorso che valorizza il vero senso del buon gusto e della professionalità.

di Antonio Mancinelli È uno di quei manager che, in un settore spesso ubriaco di decibel, riesce a far contare il silenzio: quello della selezione. Raffaello Napoleone è amministratore delegato di Pitti Immagine, confermato per il triennio 2023-2026. Dal 1989 guida la struttura come direttore generale e dal 1995 ne tiene il timone da AD, con un metodo che assomiglia a una curatela più che a una fiera: scegliere, tagliare, dare forma. E quando dice "grande selezione, non vendita di metri quadrati", sta descrivendo la manifestazione di Firenze come un cenacolo rinascimentale in cui ci si può permettere anche di dire "no".

