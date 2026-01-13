Sono stati trovati otto gatti morti in due giorni a Civita di Bagnoregio, suscitando preoccupazione tra la comunità locale. La scomparsa di questi felini, considerati simbolo del borgo, ha portato all’avvio di un’indagine per individuare un possibile avvelenatore seriale. Se si hanno informazioni utili, si invita a collaborare con le autorità per prevenire ulteriori episodi e tutelare gli animali coinvolti.

Otto gatti trovati morti in appena due giorni, all’interno e nei dintorni di Civita di Bagnoregio. È una scia di sangue che allarma e indigna l’intera comunità del borgo in provincia di Viterbo, dove è scattata la caccia a un presunto avvelenatore seriale che avrebbe preso di mira i felini accuditi dagli abitanti e diventati, nel tempo, una vera attrazione per i visitatori. I mici di Civita non sono animali randagi qualunque: da anni vengono curati e protetti dalla popolazione e sono parte integrante dell’identità del paese, tanto da essere protagonisti di una pagina Facebook dedicata esclusivamente a loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È una cattiveria inaccettabile, chi ha visto o sa qualcosa lo dica immediatamente”: otto gatti morti in due giorni, è caccia all’avvelenatore seriale che sta uccidendo i felini simbolo di Civita di Bagnoregio

Non pubblico foto perché non è il caso, ma quanto accaduto all’interno di Civita è grave, molto grave. L’avvelenamento di diversi gatti non è solo un gesto ignobile: è un fatto gravissimo, di una cattiveria inaccettabile e che ha tutti i contorni di un atto criminale. - facebook.com facebook

Civita di Bagnoregio, avvelenati i gatti simbolo della città. Il sindaco: «Cattiveria inaccettabile» x.com