È tornato il grande freddo Raggiunti anche i -7 gradi

È tornato il freddo intenso, con temperature che hanno raggiunto anche i -7 gradi. Sebbene non si siano superati i picchi registrati all’inizio di gennaio, quando si sono toccati i -12 gradi a Conselice, le condizioni climatiche della notte tra domenica e ieri hanno portato valori di rilievo. Questo calo termico evidenzia l’arrivo di un’ondata di freddo che interessa diverse zone della regione.

È tornato il grande freddo. Nonostante non si sia trattato degli eccezionali valori registrati all'alba dello scorso 8 gennaio, quando ad esempio alle porte di Conselice si raggiunsero addirittura in meno 12 gradi, anche nella notte tra domenica e ieri la colonnina di mercurio è scesa a valori minimi di rilievo. "In effetti – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli – in diverse aree ancora ricoperte dalla neve caduta il giorno dell'Epifania, le temperature minime, complice pure il cielo sereno e la pressoché assenza di vento, sono scese abbondantemente sotto lo zero, dando origine ad estese gelate ".

