È sempre Cartabianca | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 13 gennaio su Rete 4
È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 13 gennaio 2026 su Rete 4. Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 13 gennaio 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 4 novembre su Rete 4
Leggi anche: È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 2 dicembre su Rete 4
È sempre Cartabianca stasera in tv | anticipazioni e argomenti.
È sempre Cartabianca, ospiti: dalle prossime mosse di Donald Trump alle indagini su Crans Montana. Le anticipazioni - Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. affaritaliani.it
È sempre Cartabianca, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 13 gennaio: dalla vicenda di Donald Trump in Venezuela agli sviluppi sulla tragedia di Crans-Montana - Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, in onda alle 21:25 su Rete 4 ... corrieredellumbria.it
È sempre Cartabianca, stasera in tv: anticipazioni e argomenti - Bianca Berlinguer e i suoi ospitiparlano di politica estera (il Venezuela e Donald Trump) e questioni di sicurezza (la tragedia di Crans- today.it
Questa sera, alle 21.30 su Rete4, ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con Bianca Berlinguer e #ÈsempreCartabianca. Saranno ospiti della puntata: Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore Andrea Scanzi, il Fatto Quotidiano Concita de Gregorio, la R - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.