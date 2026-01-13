e nel fine settimana la guardia sotto assedio

Nel territorio pratese, la continuità assistenziale rimane una priorità, con la presenza costante di servizi di guardia medica. Tuttavia, l’area continua a essere sotto pressione, con le attività di assistenza che si susseguono anche nei fine settimana. La situazione evidenzia l’impegno delle strutture sanitarie nel garantire un supporto continuo alla popolazione, nonostante le difficoltà e le sfide legate alla gestione delle risorse.

Continuità assistenziale sul territorio pratese: l’assedio all’ex guardia medica non conosce tregua ed ha replicato anche nel fine settimana scorso. Una situazione da tutto esaurito che avrebbe spinto addirittura da parte di alcuni professionisti in turno a chiedere supporto da una sede all’altra, dove la presenza di una ventina persone in attesa, a cui si sono aggiunte le visite domiciliari, non ha lasciato riprendere mai il fiato. "Un quadro – commentano preoccupati medici dell’ex guardia medica in servizio all’Asl Toscana Centro – che andrà a peggiorare quando lavorare con meno dottori diventerà una routine, secondo quanto previsto dalla nuova riforma regionale della continuità assistenziale che entrerà in vigore il primo febbraio prossimo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Troppi malati per pochi dottori: la guardia medica di Prato va in tilt nel fine settimana - Nella giornata di sabato 27 dicembre la guardia medica a Prato è andata in sofferenza sotto il peso delle richieste legate ai sintomi influenzali e ai malanni di stagione.

