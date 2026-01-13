È morta Lina Bernardi l’attrice di Centovetrine che ha lavorato con Garrone e Muccino se ne va a 88 anni

È scomparsa all’età di 88 anni Lina Bernardi, attrice nota per il suo lavoro in teatro, cinema e televisione. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con registi come Garrone e Muccino, contribuendo con professionalità e talento al panorama artistico italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo, lasciando un’eredità importante nel settore culturale.

È morta all’età di 88 anni Lina Bernardi, attrice che ha lasciato un’impronta indelebile attraverso una carriera che ha attraversato teatro, cinema e televisione. Il grande pubblico la ricorda per i ruoli in Vivere e Centovetrine, dove interpretava Sophie Rousseau. La carriera artistica di Lina Bernardi è iniziata negli anni ’70 con il teatro, disciplina che ha rappresentato il fulcro della sua vita professionale e che non ha mai abbandonato, nemmeno negli anni della maturità. Il palcoscenico è rimasto per lei una casa, un luogo di espressione autentica e di continuo rinnovamento artistico. Nel corso dei decenni, l’attrice ha ampliato i suoi orizzonti professionali approdando anche alla televisione, dove ha preso parte a diverse serie tv, e al cinema. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

