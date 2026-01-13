È deceduta Ai, la scimpanzé nota per le sue capacità cognitive, tra cui la conoscenza dell’alfabeto, il riconoscimento di oltre 100 caratteri cinesi, numeri e colori. Ricerca condotta dal Centro per le origini evolutive del comportamento umano dell’Università di Kyoto, in Giappone, aveva evidenziato le sue abilità. Ai rappresentava un esempio importante nello studio delle capacità cognitive delle scimmie e dell’evoluzione del comportamento umano.

Ai è morta. La scimpanzé “geniale”, come era stata ribattezzata, era stata al centro degli studi condotti dal Centro per le origini evolutive del comportamento umano dell’ Università di Kyoto, in Giappone. La scimmia, 49enne, era capace di riconoscere oltre 100 caratteri cinesi e l’ alfabeto inglese, oltre ai numeri arabi da zero a nove e undici colori. L’animale è scomparso lo scorso venerdì 9 gennaio a causa di un’insufficienza multiorgano e disturbi legati alla sua età. Ai – il cui nome non ha a che fare con l’Intelligenza artificiale ma con la parola giapponese che si traduce come “amore” – era stata sottoposta ad alcuni test che avevano fatto emergere la sua genialità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta a 49 anni Ai, la scimpanzé “geniale”: sapeva l’alfabeto, era capace di riconoscere oltre 100 caratteri cinesi, i numeri e i colori

Leggi anche: Ai, la scimpanzé geniale è morta a 49 anni: sapeva leggere, contare e disegnare

Leggi anche: Morta a 100 anni Maria Sole Agnelli: era la zia di John e Lapo Elkann

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ai, la scimpanzé geniale, è morta a 49 anni. Sapeva leggere, contare e disegnare x.com

GRAVE INCIDENTE A NOVI LIGURE: MORTA UNA DONNA DI 71 ANNI Investita da un furgone in zona Lodolino - facebook.com facebook