È invidiosa di lei È scoppiata una nuova faida reale tra Camilla e Kate?

Recenti voci suggeriscono una tensione tra la regina Camilla e la principessa Kate, alimentata da suppositi scontri per il favore pubblico e il ruolo all’interno della monarchia britannica. Sebbene si parli di divergenze, è importante considerare le fonti e contestualizzare le dinamiche interne della famiglia reale, spesso oggetto di speculazioni. Questa presunta rivalità, comunque, resta al centro di molte discussioni senza conferme ufficiali.

Negli ultimi giorni è tornata a circolare la voce secondo cui le due donne più importanti della monarchia britannica, la regina Camilla e la principessa Kate, starebbero combattendo una guerra a colpi di tiare e sorrisi per accaparrarsi il favore del popolo e dei media, ma anche per conquistare una maggiore influenza a corte. L’indiscrezione di una presunta rivalità tra la sovrana e la principessa del Galles non è nuova, ma sembra che stavolta Camilla non ne possa davvero più di essere un’eterna seconda nel cuore degli inglesi e a Palazzo. Da un’altra prospettiva, però, questa narrazione non fa che alimentare un possibile pregiudizio in cui Kate Middleton assume il ruolo di eroina sempre perfetta e altruista, mentre Camilla viene relegata nella scomoda posizione di antagonista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

