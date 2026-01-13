È iniziato il processo d’appello contro Marine Le Pen

Oggi in Francia si apre il processo d’appello a Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National. L’udienza si concentra su questioni legali legate alla sua attività politica e alle eventuali responsabilità in procedimenti giudiziari precedenti. La vicenda rappresenta un passaggio importante nel percorso giudiziario della figura politica, con implicazioni che potrebbero influenzare il panorama politico francese.

Inizia oggi, in Francia, il processo d’appello contro Marine Le Pen, la leader del partito di estrema destra Rassemblement National. Le udienze si concluderanno il 12 febbraio, mentre la sentenza è attesa per l’estate. Lo scorso anno, la politica era stata condannata in primo grado a quattro anni di detenzione, di cui due con pena sospesa e due da scontare con il braccialetto elettronico, per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento Europeo. Il 31 marzo 2025, i giudici l’avevano anche condannata a cinque anni di ineleggibilità, applicata con «esecuzione provvisoria», ovvero con effetto immediato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

