È il giorno di Sant’Ilario | Parma celebra le sue eccellenze

Oggi, 13 gennaio, Parma celebra Sant’Ilario, suo patrono, attraverso una cerimonia tradizionale di premiazione. Durante l’evento, verranno consegnate due Medaglie d’oro e sette attestati di Civica Benemerenza, riconoscimenti che evidenziano le eccellenze della città. Questa giornata rappresenta un’occasione per ricordare e valorizzare il contributo di cittadini e realtà locali alla comunità parmensi.

È il giorno di Sant'Ilario e di Parma che celebra le sue eccellenze. Come da tradizione, si terrà oggi, 13 gennaio, la cerimonia di premiazione di Sant’Ilario, patrono della città che si festeggia oggi, e che vedrà la consegna di due Medaglie d’oro e sette attestati di Civica Benemerenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Sant'Ilario, chiuse le strutture dell’Università di Parma Leggi anche: Fasano celebra le sue eccellenze: il Galà dello Sport incorona i protagonisti della stagione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Magnifico... Di giorno o di notte Castel Sant'Angelo #Roma x.com Domani 13 gennaio, giorno dedicato a Sant'Ilario patrono di Parma, il Museo e la mostra saranno aperti con orario festivo dalle 9.30 alle 19.00: perché non approfittarne per scoprire le nostre collezioni Siamo nel cuore di Parma, affaciati sul Piazzale della Pa - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.