È il giorno di Sant’Ilario | Parma celebra le sue eccellenze Medaglia d' oro allo scrittore Paolo Nori e alla Colser

Oggi, 13 gennaio, Parma celebra Sant’Ilario, patrono della città. In questa occasione, si svolge la cerimonia di premiazione delle eccellenze locali, con la consegna di due Medaglie d’oro a figure di rilievo come lo scrittore Paolo Nori e l’Associazione Colser, oltre a sette attestati di Civica Benemerenza. Un momento di riconoscimento per le personalità che contribuiscono alla crescita e alla cultura della comunità parmense.

È il giorno di Sant'Ilario e di Parma che celebra le sue eccellenze. Come da tradizione, si terrà oggi, 13 gennaio, la cerimonia di premiazione di Sant’Ilario, patrono della città che si festeggia oggi, e che vedrà la consegna di due Medaglie d’oro e sette attestati di Civica Benemerenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

