È il giorno di Sant’Ilario | Parma celebra le sue eccellenze Medaglia d' oro allo scrittore Paolo Nori e alla Colser

Da parmatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 13 gennaio, Parma celebra Sant’Ilario, patrono della città. In questa occasione, si svolge la cerimonia di premiazione delle eccellenze locali, con la consegna di due Medaglie d’oro a figure di rilievo come lo scrittore Paolo Nori e l’Associazione Colser, oltre a sette attestati di Civica Benemerenza. Un momento di riconoscimento per le personalità che contribuiscono alla crescita e alla cultura della comunità parmense.

È il giorno di Sant'Ilario e di Parma che celebra le sue eccellenze. Come da tradizione, si terrà oggi, 13 gennaio, la cerimonia di premiazione di Sant’Ilario, patrono della città che si festeggia oggi, e che vedrà la consegna di due Medaglie d’oro e sette attestati di Civica Benemerenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sant’Ilario, verso la doppia medaglia d’oro a Paolo Nori e Colser

Leggi anche: È il giorno di Sant’Ilario: Parma celebra le sue eccellenze

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.