Duplice omicidio per questioni di droga | annullato ergastolo al boss De Micco torna a processo

La Cassazione ha annullato l’ergastolo a Salvatore De Micco, condannato per il duplice omicidio di Gennaro Castaldi e Antonio Minichini avvenuto a Napoli nel 2013. La decisione apre la strada a un nuovo processo per valutare le responsabilità del boss in questo episodio legato a questioni di droga. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche giudiziarie e criminali nel contesto napoletano.

La Cassazione (quinta sezione) ha disposto l'annullamento della sentenza di condanna all'ergastolo emessa nei confronti del boss Salvatore De Micco per il duplice omicidio di Gennaro Castaldi e Antonio Minichini avvenuto a Napoli il 29 gennaio 2013. "Accolte in pieno le ragioni giuridiche che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Annullato ergastolo al boss De Micco per duplice omicidio Castaldi-Minichini del 2013 Leggi anche: Duplice omicidio: ergastolo per i boss dei Casalesi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Duplice omicidio per questioni di droga: annullato ergastolo al boss De Micco, torna a processo; Spara a due uomini in una spedizione punitiva a Sesto Calende: 23enne arrestato per duplice tentato omicidio. Accusato di duplice tentato omicidio e sparatoria, arrestato 23enne - E’ accusato di duplice tentato omicidio il 23enne marocchino arrestato poco prima delle 9 di oggi a Somma Lombardo dai carabinieri della compagnia di Gallarate, in provincia di Varese. gazzettadiparma.it

Spara a due uomini in una spedizione punitiva a Sesto Calende: 23enne arrestato per duplice tentato omicidio - Un 23enne è stato arrestato nel Varesotto con l'accusa di duplice tentato omicidio per una spedizione punitiva andata in scena lo scorso luglio ... fanpage.it

Duplice omicidio del 2013, nuovo processo per il boss De Micco - La Suprema Corte di Cassazione (quinta sezione) ha disposto l'annullamento della sentenza di condanna all'ergastolo emessa nei confronti del boss Salvatore De Micco per il duplice omicidio di Gennaro ... ansa.it

Duplice omicidio nel 2013, la Cassazione annulla con rinvio l’ergastolo al boss De Micco x.com

Duplice omicidio del 2013, nuovo processo per il boss De Micco. Cassazione annulla con rinvio anche per coimputato Volpicelli #ANSA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.