duolingo gillian munson nuova cfo

Duolingo ha annunciato la nomina di Gillian Munson come nuova Chief Financial Officer, in sostituzione di Matt Skarupp. L’incarico avrà effetto dal 23 febbraio 2026. La nomina si inserisce nella strategia di crescita e consolidamento dell’azienda nel settore dell’apprendimento linguistico digitale. Gillian Munson porta con sé una vasta esperienza nel settore finanziario, che sarà fondamentale per accompagnare la crescita futura di Duolingo.

Duolingo ha nominato Gillian Munson nel ruolo di Chief financial officer. La nuova Cfo subentrerà a Matt Skarupp dal 23 febbraio 2026. Quest’ultimo lascia l’incarico dopo sei anni. Il manager, però, accompagnerà il passaggio in un ruolo consultivo. Munson non è un volto nuovo all’interno della società perché fa parte del cda e perché attualmente presidente del comitato Audit, Rischi e Conformità. Quest’ultimo incarico è stato assunto dal 2019 e le ha permesso di conoscere a fondo la struttura di Duolingo. In passato Munson è stata Cfo presso Vimeo, Iora Health e XO Group. Ha avuto ruoli dirigenziali anche in Union Square Ventures, Allen & Company, Symbol Technologies e Morgan Stanley. 🔗 Leggi su Lettera43.it

