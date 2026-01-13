Due terremoti in 120 secondi scuotono la Romagna | epicentro in pianura tanta paura Gente in strada
Nella mattinata di martedì, la Romagna è stata interessata da due scosse di terremoto ravvicinate, con epicentro in pianura. Gli eventi hanno causato timore tra la popolazione, spingendo molte persone a uscire in strada. La sequenza sismica ha suscitato attenzione e preoccupazione, richiedendo attenzione alle misure di sicurezza e agli aggiornamenti ufficiali.
Due forti scosse di terremoto, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, hanno fatto tremare la Romagna nella mattinata di martedì. La prima scossa, preceduta da un boato, è stata avvertita intorno alle 9.27: un movimento tellurico durato una decina di secondi, seguito da una seconda scossa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
