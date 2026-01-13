Due terremoti in 120 secondi scuotono la Romagna | epicentro in pianura tanta paura Gente in strada

Nella mattinata di martedì, la Romagna è stata interessata da due scosse di terremoto ravvicinate, con epicentro in pianura. Gli eventi hanno causato timore tra la popolazione, spingendo molte persone a uscire in strada. La sequenza sismica ha suscitato attenzione e preoccupazione, richiedendo attenzione alle misure di sicurezza e agli aggiornamenti ufficiali.

